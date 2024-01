Petrobrás bate recorde e valor de mercado vai a R$ 525,6 bilhões. "O patrimônio do povo voltar a ser valorizado", diz Gleisi

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Petrobrás bateu um novo recorde em valor de mercado, alcançando R$ 525,6 bilhões na Bolsa de Valores brasileira, a B3. O recorde anterior da companhia presidida por Jean Paul Prates era de R$ 525 bilhões e foi registrado em outubro do ano passado. A nova marca foi alcançada nesta quinta-feira (25).

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou a importância do recorde alcançado pela Petrobrás. "O patrimônio do povo voltar a ser valorizado, garantindo a nossa soberania com a retomada dos investimentos pra chegarmos a autossuficiência e deixando a dependência externa pra trás. Parabéns pelo trabalho, companheiro Jean Paul Prates", afirmou.

continua após o anúncio

A alta nas ações da Petrobras acompanha a trajetória do petróleo. Na quinta-feira, o preço do barril do tipo Brent, considerado referência no mercado internacional, ultrapassou US$ 80, com valorização de quase 2%, de acordo com informações publicadas pelo Investidor.Estadão.

O Plano Estratégico da Petrobrás para 2024-2028 estimou um investimento de US$ 102 bilhões nos próximos cinco anos, um crescimento de 31% em relação ao ciclo anterior. Segundo um comunicado divulgado pela empresa em novembro do ano passado, vão ser destinados US$ 7,5 bilhões para projetos de exploração no quinquênio, sendo US$ 3,1 bilhões para exploração na Margem Equatorial; US$ 3,1 bilhões para exploração nas Bacias do Sudeste; US$ 1,3 bilhão para outros países. Está incluída neste investimento a perfuração de cerca de 50 poços em áreas onde a empresa possui direito de exploração em blocos adquiridos.

continua após o anúncio

"A Petrobras projeta atingir em cinco anos a produção de 3,2 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia. As projeções de produção de óleo, produção total e comercial de óleo e gás natural para 2024 foram acrescidas em aproximadamente 100 mil bpd/boed, na comparação com o plano anterior, considerando o bom desempenho dos campos, as previsões de ramp-ups e entrada de novos poços", afirmou a empresa na época.

Pela rede social X, Jean Paul Prates também comemorou mais uma conquista da petrolífera. O dirigente fez referência ao prêmio OTC Distinguished Achievement Award 2024, pela contribuição do Programa de Renovação da Bacia de Campos para a indústria em nível global.

continua após o anúncio

"Pela quinta vez, vamos receber mais um Prêmio OTC, o Oscar do setor, que vai ser entregue pela Offshore Technology Conference, entidade mais importante da nossa indústria mundialmente. Fomos reconhecidos pelas soluções que desenvolvemos para revitalizar a Bacia de Campos, ampliando sua eficiência e reduzindo suas emissões. Essa é uma conquista que consagra a capacidade técnica, a ousadia e a inventividade dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, sempre dispostos a superar desafios, perseverar e alcançar resultados inédito", afirmou Prates.

E mais uma notícia boa hoje, a Petrobras bateu recorde em valor de mercado, chegou a R$ 525,6 bilhões e se tornou a 8ª maior empresa petroleira do mundo, superando a britânica British Petroleum. E ainda vai ser premiada com o oscar das petroleiras pela revitalização da Bacia de… continua após o anúncio January 26, 2024

A PETROBRAS É PENTA! 🎖️



Pela quinta vez, vamos receber mais um Prêmio OTC, o Oscar do setor, que vai ser entregue pela Offshore Technology Conference, entidade mais importante da nossa indústria mundialmente.



Fomos reconhecidos pelas soluções que desenvolvemos para revitalizar… pic.twitter.com/EOjHaMxZEL continua após o anúncio January 26, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: