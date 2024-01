Petrobrás confirma evento para anunciar a retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima

Apoie o 247

247 - A Petrobrás, comandada por Jean Paul Prates, confirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai anunciar a partir das 14h30 da próxima quinta-feira (18) a retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima (RNEST), município de Ipojuca, no Grande Recife (PE).

O empreendimento recebeu cerca de R$ 66 bilhões em investimentos desde 2015. As obras foram tocadas pelas empreiteiras Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS e Queiroz Galvão. Em Pernambuco, representantes do governo federal também vão anunciar o Programa Autonomia e Renda, da estatal.

Além do presidente Lula e de Jean Paul Prates, integrantes da Casa Civil, do Ministério de Minas e Energia (MME) e outras autoridades participarão do evento.

