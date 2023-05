Petrobras confirma nova estrutura organizacional

Apoie o 247

247 - Neste dia 1º de maio, entrou em vigor a nova estrutura organizacional da Petrobras. Os ajustes não alteram a quantidade de diretores executivos estatutários, nem geram custos adicionais para a empresa.Segundo o Presidente, Jean-Paul Prates, algumas premissas para essa nova estrutura são: preparar a companhia para os desafios da transição energética; alinhar as atividades de engenharia, tecnologia e inovação; e concentrar atividades corporativas em uma área voltada à gestão da companhia.

“Dessa forma, vamos fortalecer sinergias entre áreas afins e potencializar a parceria de áreas específicas, agrupando-as em uma mesma diretoria. Além disso, estamos descarbonizando a Alta Administração da companhia, admitindo que as mesmas áreas incorporem novas atividades e estudos de acordo com as especialidades já existentes”, explica Prates.

Ainda segundo seu presidente, outras mudanças pontuais para a reorganização e otimização das atividades em cada gerência executiva e unidade podem ser necessárias e serão comunicadas por cada área nos momentos mais adequados.

“Essa é a importância de nos prepararmos para novos capítulos de uma história que já vai completar 70 anos. Ter estrutura, estratégia e processos alinhados aos nossos desafios é muito importante, mas o trabalho conjunto de todas e todos nós é o que fará a diferença na construção do futuro que queremos. Nos escritórios, nas refinarias, nas plataformas ou em qualquer local de trabalho, sei que há petroleiras e petroleiros atuando para que essa companhia seja cada dia mais forte e sustentável, verdadeira fonte de energia para o nosso país. Esse é o nosso inabalável compromisso.”

