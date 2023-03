Petrobrás contraria MME e mantém venda de ativos com contratos já assinados

Apoie o 247

ICL

247 - A Petrobrás informou ao Ministério de Minas e Energia que não vê fundamentos para interromper o processo de venda de ativos da empresa em que já houve contratos assinados. A declaração é uma resposta ao pedido da pasta para suspender a venda de ativos por 90 dias, feito em razão da reavaliação da Política Energética Nacional atualmente em curso.

"Os processos em que não houve contratos assinados seguirão em análise", informou a companhia, dizendo ainda que essa resposta foi encaminhada para apreciação de seu Conselho de Administração.

Antes do comunicado de hoje da estatal, a Seacrest havia informado que a Petrobrás convidou a empresa para reiniciar as reuniões de transição em relação à aquisição do Polo Norte Capixaba. Posteriormente, a 3R anunciou que a estatal ratificou a continuidade do processo de transição do Polo Potiguar, impulsionando os ativos e já dando indicações sobre o comunicado posterior pela estatal.

A Petrobrás tem, atualmente, cinco contratos assinados, aguardando conclusão do negócio, para venda dos ativos:

a refinaria Lubnor, no Ceará, para a Grepar Participações, no valor de US$ 34 milhões;

Polo Potiguar (campos terrestres no Rio Grande do Norte), para a 3R Petroleum, no valor de US$ 1,38 bilhão;

Polo Norte Capixaba (campos maduros onshore no Espírito Santo, para a Seacrest, por US$ 544 milhões;

Polos Golfinho e Camarupim, no pós-sal da Bacia do Espírito Santo, para a BW Energy, por US$ 75 milhões;

Campos de Pescada, Arabaiana e Dentão, em águas rasas da Bacia Potiguar, para a Ouro Preto Óleo e Gás (hoje 3R), no valor de US$ 1,5 milhão.

(Com Infomoney).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.