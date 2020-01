Petrobras divulga nos EUA prospecto para venda de ações

Infomoney - A Petrobras informou ao mercado americano, na noite da sexta-feira (3), que pretende vender pelo menos 734 milhões de ações da empresa na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

No registro, protocolado na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a operação tem um valor estimado em US$ 5,82 bilhões (R$ 23,5 bilhões). Já a incorporadora e construtora JHSF publicou comunicado na noite de ontem (5) na CVM, no qual rebateu as acusações que o empresário carioca Alexandre Accioly fez contra os sócios no Rio de Janeiro.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras comunicou à CVM, na manhã de hoje (6) que recebeu uma correspondência do BNDES, na qual o banco estatal brasileiro informa que convidou o Credit Suisse Brasil, Bank of America Merryll Lynch, Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, BB Banco de Investimentos, Citigroup, Goldman Sachs do Brasil, Morgan Stanley e XP Corretora de Câmbio para atuarem como intermediários “na potencial venda de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Petrobras de sua titularidade, por meio de uma oferta pública de distribuição secundária de ações, com esforços amplos de distribuição no Brasil e no exterior”.

A Petrobras também enviou, como “etapa preparatória para a transação” comunicado à SEC, comissão de valores mobiliários do governo americano, “documento necessário para que o BNDES possa fazer a oferta nos Estados Unidos”. A operação é estimada em R$ 23,5 bilhões.

Na noite de sexta-feira (3), a Petrobras protocolou um comunicado na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, no qual informa que pretende vender 734 milhões de ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Essas ações correspondem a um valor de mercado de US$ 5,82 bilhões (R$ 23,5 bilhões). Segundo informações publicadas ontem no portal Estadão, as ações são do banco estatal BNDES, que pretende se desfazer da participação na Petrobras tanto na Nymex quanto na B3. Não está claro quando essa oferta começará. O fato de a empresa ter protocolado o aviso na SEC, porém, indica que a operação pode estar próxima.

Em outro comunicado, este enviado à CVM, a Petrobras informou ao mercado o começo da fase vinculante para a venda dos campos terrestres de Dó-Ré-Mi e Rabo Branco, localizados na Bacia de Sergipe-Alagoas.

A Petrobras adquiriu 50% dos dois campos em 2005 e informou que a venda faz parte do seu plano de desinvestimentos, para entregar maior valor aos acionistas. A Petrogal Brasil detém os outros 50% e é a operadora. As ofertas serão feitas por campo, separadamente.

A estatal também emitiu uma nota informando que não irá reajustar os combustíveis de imediato, em um contexto de disparada do preço do petróleo após o ataque dos Estados Unidos ao Irã e a crescente escalada na tensão no Oriente Médio,

A companhia afirmou que, diante dos acontecimentos, “segue com o processo de monitoramento do mercado internacional”.

“A empresa seguirá acompanhando o mercado e decidirá oportunamente sobre os próximos ajustes nos preços”, diz a estatal em comunicado.