Petrobrás diz que Vibra não poderá mais usar sua marca nos postos

247 - O grupo Vibra - antiga BR Distribuidora, que foi privatizada - anunciou em fato relevante ao mercado nesta quarta-feira (10) que a Petrobrás não renovará nos termos atuais o acordo de licenciamento de marcas. O contrato atualmente vigente se encerra em junho de 2029.

A Vibra ainda afirmou que o comunicado da Petrobrás "não gera qualquer mudança na estratégia da companhia em relação a seus revendedores e clientes em geral" e disse que a possibilidade de não renovação do acordo após 2029 já estava em seu radar.

A decisão da Petrobrás indica que a estatal poderá retomar sua atuação no mercado de distribuição de derivados de petróleo.

Importantíssimo: Petrobras comunica Vibra que a empresa (antiga BR Distribuidora) não pode mais usar sua marca. Movimento sinaliza provável volta da Petrobras à distribuição de derivados.

