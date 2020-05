Petrobrás eleva gasolina em 12% nas refinarias, mas segura valor do diesel

Preço médio da gasolina nas refinarias será elevado em 12% a partir desta quinta-feira (6). Valor do diesel, segundo a estatal, permanecerá inalterado edit

Reuters - A Petrobras elevará o preço médio da gasolina nas refinarias em 12% a partir de quinta-feira e manterá o valor do diesel, confirmou a petroleira nesta quarta-feira após ser consultada.

O avanço ocorre após uma recuperação recente dos preços do barril do petróleo no mercado internacional, à medida que alguns países da Europa e da Ásia, assim como diversos Estados norte-americanos, começaram a flexibilizar medidas de isolamento tomadas em função da pandemia de coronavírus.

O repasse de ajustes em valores da gasolina cobrados nas refinarias aos consumidores finais, nos postos, não é imediato e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro.

Por Marta Nogueira

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.