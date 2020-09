Petrobras fecha venda de fatia de 40% na GásLocal

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta sexta-feira que assinou contratos com a White Martins para a venda da participação de 40% da estatal na empresa GNL Gemini Comercialização e Logística de Gás (GásLocal), que atua no setor de distribuição e transporte de gás natural liquefeito por meio de carretas criogênicas.

O acordo envolve o encerramento de pendências societárias, de arbitragem e temas em discussão judicial referentes às operações da GásLocal.

Além disso, prevê ajustes nas condições comerciais para o fornecimento de gás, pela Petrobras, na qualidade de consorciada do Consórcio Gemini, formado entre Petrobras, White Martins e a Gás Local, até o final de 2023.

O valor da negociação, sujeita ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, não foi divulgado. A GásLocal tem sede no Estado de São Paulo.

