Petrobrás ignora geração de empregos e defende compra de plataformas fora do Brasil

247 - A direção da Petrobrás sentiu a denúncia feita contra ela por conta de sua decisão de contratar na Ásia plataformas que vão gerar 80 mil empregos , em detrimento de fazer isso no Brasil, gerando empregos locais.

“A Petrobras deu início a licitação de duas mastodônticas plataformas (P 78 e P 79) para o campo de Búzios, no litoral do estado do Rio. Mesmo com o desemprego em alta no país, são remotíssimas as chances de as encomendas ficarem no Brasil, muito menos no Rio de Janeiro, onde os estaleiros estão praticamente vazios”, detalhou o jornalista Ricardo Bruno, cujo texto foi replicado em diversos sites de petróleo.

Em resposta, a empresa ignora a formação de empregos, argumenta que se contratasse no Brasil, haveria atraso e consequentemente prejuízo ao governo brasileiro. “Petrobras prioriza qualidade, preço e prazo em contratações de plataformas”, diz o título do comunicado , que em nenhum momento cita a geração de empregos.

