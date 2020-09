Petrobrás inicia venda de campos de petróleo de Albacora e Albacora Leste

Roberto Samora, Reuters - A Petrobras informou nesta sexta-feira o início do processo de venda da totalidade de suas participações nas concessões Albacora e Albacora Leste, localizadas em águas profundas na Bacia de Campos.

A operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, que busca concentrar cada vez mais os seus recursos no pré-sal, disse a empresa.

O campo de Albacora, no qual a Petrobras detém 100% de participação, possui uma área de 455 quilômetros quadrados e está situado ao norte de Campos, em lâmina d’água que varia de 100 a 1.050 metros, a uma distância de cerca de 110 km do Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro.

Em agosto de 2020, Albacora produziu 38,7 mil barris de óleo por dia e 716 mil m3/dia de gás.

O campo de Albacora Leste possui uma área de 511,56 quilômetros quadrados, em lâmina d’água que varia de 1.000 a 2.150 metros, a uma distância de cerca de 120 km do Cabo de São Tomé.

Em agosto de 2020, Albacora Leste produziu 33,3 mil barris de óleo por dia e 707 mil m3/dia de gás. A Petrobras é operadora do campo com 90% de participação e os 10% restantes pertencem à Repsol Sinopec Brasil.