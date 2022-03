Petrobrás justifica reajuste e diz que lucro de R$ 106,6 bi não é alto

Apoie o 247

Metrópoles - A Petrobras afirmou, neste sábado (12/3), que o reajuste de até 24,9% nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha vendidos às distribuidoras foi necessário para mitigar “riscos de desabastecimento”.

A estatal também alegou que o lucro da empresa registrado no ano passado, de R$ 106,6 bilhões, “pode parecer muito alto, mas não é”. Trata-se do segundo maior lucro da história entre empresas de capital aberto no país, atrás apenas da Vale, que registrou, também em 2021, lucro de R$ 121 bilhões.

