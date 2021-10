Petrobrás não avalia congelar preço dos combustíveis, diz diretor

Apoie o 247

247 - O diretor de Comercialização e Logística da Petrobrás, Cláudio Mastella, afirmou nesta sexta-feira (29) que a estatal não avalia congelar o preço dos combustíveis. A declaração vem em meio a um novo reajuste.

Ainda nesta sexta, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), colegiado formado pelos secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, congelou por 90 dias o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Segundo ele, o congelamento do preço dos combustíveis geraria um descompasso em relação aos preços internacionais. “Não estamos cogitando congelar preços. Fazer isso significa descolar o combustível brasileiro do preço internacional, fazendo o preço do país ficar desconectado. Isso tornaria dois problemas: por um lado o mercado desabastecido ou a Petrobrás tendo que suprir 100% do mercado com um custo mais elevado. Ainda por cima isso vai contra a legislação e os movimentos de trazer mais competição e investimento para o mercado brasileiro”, disse Mastella. (Com informações da CNN Brasil).

