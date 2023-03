Petrobrás reduz preço do diesel em 4,48% a patir da quinta-feira

Preço médio do combustível passará de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro edit

Reuters - A Petrobrás anunciou uma redução do preço médio do diesel em suas refinarias de 4,48% a partir de quinta-feira, de acordo com comunicado.

O preço passará de 4,02 reais para 3,84 reais por litro, uma redução de 0,18 por litro.

"Essa redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da Petrobras frente às principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino", disse a Petrobrás.

