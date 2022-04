Petrobrás sobe o preço do combustível de avião em mais de 18%

Apoie o 247

247 - A Petrobrás aumentou o preço do QAV (querosene de aviação) em vários polos, de acordo com publicação no site da estatal. Nos municípios de Guarulhos (SP), Paulínia (SP) e Duque de Caxias (RJ) o valor do combustível foi superior a 18%.

O preço do QAV da Petrobras em Guarulhos, onde está o aeroporto internacional paulista, passou a R$ 4,7 mil/metro cúbico neste mês. Eram R$ 3,99 mil/metro cúbico em março, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

A Petrobrás anunciou, no começo do mês, altas de 18,77% para o litro da gasolina e de 24,9% para o do diesel, 24,9%. O gás de cozinha passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%.

