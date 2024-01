PIB brasileiro de novembro cresce 2,6% em um ano, aponta FGV

A Fundação Getulio Vargas comparou novembro do ano passado com igual período de 2022 edit

247 - O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro aumentou 2,6% em novembro do ano passado, na comparação com igual período de 2022. Foi o que apontou o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). A alta foi de 0,5% em novembro na comparação com o mês anterior.

Segundo Juliana Trece, coordenadora da pesquisa, "o crescimento do PIB em novembro é reflexo do desempenho positivo das três grandes atividades econômicas (agropecuária, indústria e serviços)".

A exportação de bens e serviços aumentou 7,9% no trimestre móvel terminado em novembro. A expansão foi de 2% no comparativo com o mesmo período de 2022. De acordo com as estatísticas, o consumo das famílias aumentou 2,8%. "À exceção do consumo de produtos semiduráveis, todas as demais categorias de consumo cresceram", pontuou a FGV.

