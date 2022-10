PIB da China cresce 3,9% no 3º trimestre de 2022 e surpreende 'analistas de mercado'

Apoie o 247

Sputnik Brasil - A economia da China superou as previsões e cresceu 3,9% no terceiro trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (24).

A taxa é superior às estimadas por agências de notícias que ouviram analistas de mercado. A Reuters informou que previa um crescimento de 3,4%. Já a AFP estipulava um valor ainda mais baixo, de 2,5%.

As agências admitiram que se surpreenderam com o ritmo acelerado, mesmo após o baixo índice registrado no trimestre imediatamente anterior, de abril a junho, quando o país cresceu apenas 0,4%. As mídias apontaram restrições econômicas devido à pandemia de COVID-19 e uma "crise imobiliária" como fundamentos para as expectativas de um PIB menor.

"O PIB da China nos três primeiros trimestres de 2022 foi de 87,0269 trilhões de yuans [cerca de R$ 61,97 trilhões], um aumento anual de 3%. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 4,8%, no segundo trimestre, 0,4%, e no terceiro trimestre, 3,9%", diz o relatório do Departamento Nacional de Estatísticas chinês (NBS, na sigla em inglês).

"Esperava-se que a China anunciasse alguns de seus números trimestrais mais fracos desde 2020, com sua economia prejudicada pelas restrições de COVID-19 e uma crise imobiliária", afirmou a AFP.

Já a Reuters escreveu que "uma crise imobiliária cada vez mais profunda e riscos de recessão global estão desafiando os esforços de Pequim para promover um renascimento robusto no próximo ano".

A divulgação dos dados estava prevista para 18 de outubro, mas foi adiada em função do 20º Congresso do Partido Comunista, que terminou, neste final de semana, com a eleição do presidente chinês, Xi Jinping, para um terceiro mandato.

"A economia chinesa tem grande resiliência, potencial e latitude", disse Xi Jinping a repórteres neste domingo (23), ao apresentar a principal equipe de liderança do Partido Comunista para os próximos cinco anos. "Seus fortes fundamentos não mudarão e permanecerão em uma trajetória positiva no longo prazo."

