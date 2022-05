PIB da zona do euro cresce acima das expectativas no 1° trimestre

Apoie o 247

247 - O PIB da zona do euro cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2022 na comparação com o quarto trimestre de 2021, segundo revisão do indicador publicada nesta terça-feira, 17, pela Eurostat. No fim de abril, a agência de estatísticas da União Europeia havia estimado o avanço em 0,2%.

Entre as principais economias da zona do euro, Espanha e Alemanha registraram no primeiro tri um crescimento de 0,3% e 0,2%, respectivamente. Enquanto isso, a França experimentou uma estagnação e a Itália, um retrocesso (-0,2%).

Na comparação anual, a zona do euro teve expansão de 5,1% entre janeiro e março, também um pouco maior do que o cálculo inicial, de 5%. (Com informações do g1).

