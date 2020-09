PIB despenca quase 10% no 2º trimestre, maior retração em 24 anos

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil teve queda de 9,7% no 2° trimestre de 2020 na comparação com o 1º trimestre de 2019, de acordo com dados do IBGE. A taxa registra a maior queda da série histórica desde 1996. Dados demonstraram que a agenda ultraneoliberal de Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes (Economia) fracassou edit

Por InfoMoney - O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve queda de 9,7% no 2º trimestre de 2020 na comparação com o 1º trimestre de 2019, trazendo os impactos mais agudos da pandemia do coronavírus. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 11,4%. Ambas as taxas foram as quedas mais intensas da série histórica, iniciada em 1996. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho, houve queda de 2,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores.

A expectativa era de que o PIB brasileiro tivesse registrado um recuo de 9,2% no segundo trimestre na comparação com os três primeiros meses do ano, de acordo com projeção mediana em pesquisa Bloomberg, ante queda de 1,5% na medição anterior. Na comparação anual, a expectativa era de baixa de 10,7% na comparação anual, segundo a pesquisa Bloomberg.

Em valores correntes, o PIB do no segundo trimestre de 2020 totalizou R$ 1,653 trilhão, sendo R$ 1,478 trilhão em Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 175,4 bilhões em Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.

A taxa de investimento no segundo trimestre de 2020 foi de 15,0% do PIB, ficando abaixo da observada no mesmo período de 2019 (15,3%).

No 1º semestre de 2020, o PIB caiu 5,9% em relação a igual período de 2019. Nesta comparação, houve desempenho positivo para a Agropecuária (1,6%) e quedas na Indústria (-6,5%) e nos Serviços (-5,9%). O material de apoio das Contas Nacionais Trimestrais está à direita.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.