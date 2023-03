PIB do Brasil cresceu, em média, menos de 1,5% por ano durante o governo Bolsonaro

No último ano da gestão, alta foi de 2,9%, quase toda devido ao setor de serviços edit

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 2,9% em 2022, com alta puxada principalmente pelos serviços (4,2%). O resultado veio dentro do previsto. A indústria avançou 1,6%, enquanto a agropecuária caiu 1,7% (-11,4% no caso da soja). Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (2) pelo IBGE. Assim, o PIB somou R$ 9,9 trilhões.

“Desses 2,9% de crescimento em 2022, os serviços foram responsáveis por 2,4 pontos percentuais. Além de ser o setor de maior peso, foi o que mais cresceu, o que demonstra como foi alta a sua contribuição na economia no ano”, afirma a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Assim, o governo anterior teve PIB de 1,2% em 2019, -3,3% em 2020, 5% em 2021 e 2,9% em 2022. Na média, em torno de 1,4% por ano. Marcada também pela pandemia, que negligenciou, a gestão Bolsonaro na economia ficou abaixo dos antecessores: 2,5% em média no primeiro governo FHC, 4,6% ao ano no primeiro governo Lula e 2,4% nos primeiros quatro anos de Dilma Rousseff.

Os resultados de 2022 mostram crescimento concentrado em serviços e perda de fôlego ao longo do ano. Um dos efeitos dos juros sobre a economia, que deverá continuar enfrentando dificuldades.

De acordo com o instituto, a taxa de investimento correspondeu a 18,8% do PIB, praticamente no mesmo nível de 2021 (18,9%). Já a taxa de poupança passou de 17,4% para 15,9%.

Indicador de investimento, a Formação Bruta de Capital Fixo subiu 0,9% em 2022. Já o consumo das famílias aumentou 4,3% e o governo, 1,5%. Enquanto as exportações cresceram 5,5%, as importações subiram 0,8%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.