PIB per capita cai e brasileiro fica 11% mais pobre

Entre 2013 - último ano de crescimento mais robusto da economia - e o fim de 2020, o PIB per capita passará de R$ 8.519 para R$ 7.559 e terá encolhido 11,3% no período, apontaram cálculos da consultoria LCA edit

247 - A recessão observada entre o fim de 2014 e 2016, a lenta retomada da economia dos anos seguintes e a recente crise provocada pelo coronavírus fizeram o Brasil fará o brasileiro ficar cerca de 10% mais pobre. Entre 2013 - último ano de crescimento mais robusto da economia - e o fim de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita passará de R$ 8.519 para R$ 7.559 e terá encolhido 11,3% no período, apontaram cálculos da consultoria LCA. O PIB per capital é a soma de tudo o que país produz dividido pela população

"A realidade é muito mais triste do que apenas esse dado. Nesse período, a média de crescimento do mundo foi de 4% ao ano", disse o economista da LCA Cosmo Donato. "É preciso levar em conta também o que o país deixou de crescer, sobretudo na comparação com os emergentes. O buraco é mais embaixo", complementou. Os relatos foram publicados no portal G1.

Em 2020, os analistas consultados pelo relatório Focus, do Banco Central, estimam uma queda do PIB de 5,77%.

"A crise de 2015 e 2016 foi bastante profunda. Houve uma retração do PIB de 7% e só recuperamos metade disso mais ou menos", afirmou o sócio e economista da Kairós Capital, André Loes.

"O final do ano passado prometia uma aceleração para este ano, talvez o país fosse crescer entre 2% e 2,5%, mas aí veio pandemia", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.