PIS/Pasep: abono começa a ser pago nesta terça (8); veja se você tem direito

Trabalhadores da iniciativa privada vão receber os primeiros depósitos do PIS a partir de 8 de fevereiro; Pasep libera dinheiro no dia 15 edit

Infomoney - Os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP 2022 começam a ser liberados nesta terça-feira (8). De acordo com o calendário do governo federal, serão pagos os primeiros repasses do PIS aos trabalhadores da iniciativa privada.

Atualmente, 23 milhões de brasileiros que têm direito aos abonos deverão receber R$ 21,82 bilhões pelo Banco do Brasil (PASEP) e pela Caixa Econômica Federal (PIS).

Trabalhadores residentes em Minas Gerais e Bahia tiveram seus pagamentos antecipados para o primeiro dia de repasse (8 de fevereiro), independente do mês de nascimento, devido às chuvas que atingiram suas casas e comércios.

Os pagamento serão realizados sempre no primeiro semestre do exercício fiscal seguinte. Isto significa que trabalhadores com valores a receber pelo ano-base 2020, receberão em 2022; e trabalhadores com ano-base 2021, receberão em 2023. O valor do abono salarial do PIS/Pasep será de até R$ 1.212.

Calendário de pagamento PIS:

Os pagamentos serão realizados a partir desta terça, dia 8 de fevereiro, de acordo com o mês de nascimento, seguindo a tabela abaixo:

Calendário do PASEP

Os pagamentos do PASEP serão realizados pelo Banco do Brasil, de acordo com o final da inscrição no PASEP, de acordo com a seguinte tabela:

Quem pode receber o PIS/PASEP?

Para receber, a pessoa tem que:

estar cadastrada no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos

ter exercido ao menos um mês de atividade remunerada em 2020

ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos durante o ano base

ter os dados informados pelo empregador corretamente na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)

ser elegível pelo DATAPREV