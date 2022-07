Plataforma de educação financeira e investimentos acusa concorrente de estar por trás de vídeo anônimo

Apoie o 247

247 - O dirigente Pedro Albuquerque, presidente do Traders Club (TC), plataforma de educação financeira e de investimentos, acusou sua concorrente Empiricus de ser a autora de um vídeo que circula na internet com insinuações de crimes contra o mercado financeiro supostamente cometidos pelo TC. O vídeo, distribuído em grupos de WhatsApp em 28 de junho, mostrou uma mulher com maquiagem de palhaço dizendo que o TC manipula ações na Bolsa de Valores. "Tem muita coisa ainda por vir", disse ela. Sem apresentar provas, a mulher fala em 17 supostos casos de assédio e perguntou se aconteceu um estupro coletivo de uma ex-colaboradora dentro da sede do TC, que pediu à Polícia Federal investigações sobre o vídeo.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (26) pelo jornal Folha de S.Paulo, do fechamento do mercado em 27 de junho, um dia antes de o vídeo começar a circular, até esta segunda-feira (25), as ações do TC negociadas na Bolsa de Valores diminuíram 45%, o que representou perda de aproximadamente R$ 1 bilhão em valor de mercado para o TC, avaliado em cerca de R$ 1,1 bilhão atualmente.

Em 8 de julho, a Traders Club pediu à PF investigações sobre a autoria do vídeo. A empresa não acusou diretamente a Empiricus, mas afirmou que um relatório de outubro do ano passado produzido pelo concorrente, recomendando a venda de ações do TC, "parece ter servido de pano de fundo" para o vídeo.

Empiricus e TC disputam assinantes para seus serviços de análises e educação financeira para pessoas físicas, segmento da Bolsa de Valores que aumentou 56% e encostou nos 5 milhões de participantes em 2021.

