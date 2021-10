Pochmann: 'perfil dos mais ricos do Brasil é associado ao rentismo'

"Entre os dez mais ricos do país, cinco deles estão atuando diretamente no mercado financeiro", afirma o economista Marcio Pochmann edit

247 - O economista Marcio Pochmann afirma, em um artigo publicado no site Outras Palavras, que “o perfil dos principais ricos no Brasil se encontra associado ao rentismo”. “Entre os dez mais ricos do país, cinco deles estão atuando diretamente no mercado financeiro, como banqueiros ou como gestores de fundos de investimentos”, completa.

“Em plena pandemia do coronavírus, mesmo quando o fluxo de riqueza nacional encolheu 4,1%, o Brasil registrou o surgimento de mais 42 novos bilionários, cujas fortunas aumentaram em 34 bilhões de dólares”, destaca. Não bastasse isso, constata-se que dos 200 maiores grupos econômicos do país agregados em quatro grandes setores, somente o segmento de finanças apresentou elevação de 27,1% no lucro líquido em 2020, enquanto o setor de serviços teve o lucro líquido negativo em 34,8%, a indústria teve um declínio de 7,8% e o comércio teve -6,8%”, ressalta.

Pochmann avalia que “os privilégios atuais dos empreendedores do rentismo ganham ainda maior vigor com o financiamento da mídia a garantir presença contínua como porta-vozes do dinheiro e colunistas na imprensa comercial para defender a legitimidade da riqueza rentista. É isso que permite que a riqueza continue a crescer, mesmo em situações de crise, com a queda das atividades na economia real.

“Assim como o fim do tráfico negreiro desde 1850 permitiu desovar maiores recursos disponíveis para o financiamento da economia real, a asfixia do rentismo permitiria liberar a volta do desenvolvimento nacional. Para isso, uma nova maioria política seria necessária, pois do contrário, dificilmente será possível encontrar outras atividades econômicas tão lucrativas como o setor de finanças”, finaliza.

