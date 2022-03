"Política de preços da Petrobrás é absurda", diz Eduardo Moreira

Apoie o 247

247 – O economista Eduardo Moreira, sócio-fundador do ICL , traçou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, o cenário de investimentos para a economia brasileira, no novo contexto criado após a guerra entre Rússia e Ucrânia, que inclui os Estados Unidos e os países da OTAN. Na sua visão, o Brasil terá mais inflação, juros maiores e crescimento menor. "Infelizmente, a renda fixa está muito atrativa no Brasil", diz Eduardo Moreira. "O Brasil tem uma taxa de juros real que não se encontra em nenhum lugar do mundo", acrescentou.

O dólar, no entanto, não é um grande investimento. "A guerra pode ser um tiro no pé dos Estados Unidos", diz Eduardo Moreira. "O fortalecimento de um polo alternativo pode reduzir a demanda por dólar". Na entrevista, ele também falou sobre a Petrobrás, que aumentou dramaticamente seus preços nesta semana. "A política de preços da Petrobrás é absurda", pontua. "A empresa deveria ser 100% estatal".

