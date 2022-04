Política de preços da Petrobrás provoca disparada nos preços das passagens, do frete, do Uber e da entrega de alimentos

Apoie o 247

ICL

247 – A dolarização dos preços dos combustíveis no Brasil, política implantada logo após o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, vem provocando estragos generalizados, neste momento em que a guerra na Ucrânia pressiona os valores do barril do petróleo. "A alta no preço dos combustíveis vai muito além dos gastos para encher o tanque do carro. Nas últimas semanas, desde o último anúncio de reajuste feito pela Petrobras - de 18,8% na gasolina e 24,9% no diesel nas refinarias -, vários aumentos foram anunciados. As tarifas de viagens por aplicativos subiram cerca de 6%; as entregas de encomendas (delivery), até 50%; e as passagens aéreas, entre 32% (internacionais) e 62% (nacionais). Isso sem contar o que vem pela frente. As empresas de transporte público reivindicam aumentos de cerca de 20%", aponta reportagem do Estado de S. Paulo, assinada pelas jornalistas Renée Pereira e Márcia De Chiara.

"Alimentos e produtos industrializados também sentem os efeitos da alta dos combustíveis, por causa do aumento dos fretes. Hoje, o Brasil movimenta mais de 60% de suas cargas por rodovias, em caminhões movidos a diesel. Como o reajuste impacta o custo das transportadoras, esse aumento também é repassado para o frete. Algumas já conseguiram recompor as perdas, outras ainda estão renegociando os contratos com os clientes para repassar, pelo menos, parte do aumento", informam ainda as repórteres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE