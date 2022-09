Por que a Feira Internacional de Comércio de Serviços da China atrai tanta atenção mundial?

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Desde a primeira edição da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (CIFTIS, na sigla em inglês) em 2012, o evento tem recebido elogios de empresas globais e se tornou a maior exposição do mundo no setor, cobrindo 12 áreas da indústria de serviços definidas pela Organização Mundial do Comércio.

A CIFTIS de 2022 foi inaugurada nesta quarta-feira (31) e atraiu a participação de mais de 400 das 500 melhores empresas do mundo. A taxa de internacionalização atingiu 20,8%, registrando um crescimento de quase 3 pontos percentuais em relação à edição anterior.

Por que a CIFTIS é tão enaltecida? Isso vem da forte atratividade do grande mercado chinês, nos últimos dez anos do estabelecimento da CIFTIS, nos quais a China apresentou um desenvolvimento rápido no Comércio de Serviços. De 2012 para 2021, o valor agregado da indústria de serviços do país aumentou 1,49 vezes. As importações e exportações no setor cresceu 6,1%, tendo 3,1 pontos percentuais superior à taxa de aumento global, ocupando o segundo lugar no ranking mundial por oito anos consecutivos. No primeiro semestre do ano, o valor total das importações e exportações do setor de serviços aumentou 21,6% em relação ao ano anterior, e o superavit em telecomunicações e serviços de informação aumentou 1,2 vezes. Muitas empresas estrangeiras expandiram seus negócios no mercado chinês através da CIFTIS.

Atualmente, a pandemia de Covid-19 ainda está afetando o mundo, o que causa uma recuperação econômica desacelerada. Neste cenário, a CIFTIS está desempenhando um papel cada vez mais importante no incentivo do crescimento global. A organização do evento fornece oportunidades para as companhias estrangeiras se integrarem no mercado chinês de serviços, enquanto oferece uma plataforma para as empresas chinesas aproveitarem melhor os mercados e recursos internacionais e domésticos.

Nos últimos dez anos, muitas empresas obtiveram investimentos das empresas chinesas através da plataforma da CIFTIS. Há também várias companhias que entram no mercado chinês e compartilham os benefícios da abertura da China. Este é o encanto da CIFTIS, demonstrar a atração do grande mercado chinês e os frutos da expansão constante da abertura da China.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.