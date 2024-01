Poupança fecha 2023 com saque líquido de R$ 87,8 bilhões

Apoie o 247

(Reuters) - A caderneta de poupança recebeu um depósito líquido de 13,772 bilhões de reais em dezembro, mas encerrou 2023 com um resgate de 87,819 bilhões de reais, mostraram números do Banco Central atualizados nesta segunda-feira (8).

O ano passado teve apenas dois meses com ingressos líquidos --além de dezembro, somente junho teve depósitos. Mas ainda assim os saques totais em 2023 ficaram abaixo do resgate recorde registrado em 2022, de 103,237 bilhões de reais.

Os recorrentes saques na poupança no ano passado aconteceram em um cenário de juros ainda elevados, que reduzem a competitividade da poupança. Embora o Banco Central tenha dado início a um ciclo de cortes que já reduziu a Selic em 2,0 pontos percentual, a 11,75%, a taxa segue em patamar muito favorável a outros investimentos no mercado de renda fixa.

No ano passado, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) registrou um saque líquido no valor de 72,394 bilhões de reais, enquanto a poupança rural acumulou uma retirada de 15,425 bilhões de reais.

Somente em dezembro, houve depósitos de 10,524 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) , enquanto a poupança rural registrou entrada de 3,248 bilhões de reais.

