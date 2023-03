Prates defender Petrobrás como líder da transição energética

Apoie o 247

247 – O novo presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, defendeu que a Petrobrás lidere o processo de transição energética no Brasil. "Da mesma forma que a Idade da Pedra acabou não por falta de pedra, mas pela necessidade da evolução de novas tecnologias, a indústria do petróleo é ela mesma a grande protagonista da transição energética. Atualmente, a descarbonização e a limpeza da matriz energética passam por investimentos e são mais aderentes à responsabilidade social das empresas na busca de manejos sustentáveis que reflitam os anseios atuais da sociedade em prol da conservação do planeta", escreveu, em artigo no Globo.

"Ao lado do biodiesel, que deve ser aprimorado e desenvolvido, a Petrobras caminha com a tecnologia de refino de óleos vegetais, que trará significativo impacto no ciclo de sustentabilidade do óleo de cozinha e ainda na descarbonização das próprias cidades. Há significativa diferença entre olhar para o futuro com metas de longo prazo na transição energética e iniciar o futuro já, com a retomada da pujança da maior empresa da América Latina — para que ela não seja só uma grande petroleira, mas se transforme numa empresa líder na transição e sustentabilidade energética", complementou.

