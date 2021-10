Preço abusivo da gasolina, faz brasileiros abastecer na Argentina

O combustível é encontrado pela metade na Argentina. Em um dos postos, a gasolina custa o equivalente a R$ 3,10. Na fronteira, em Foz de Iguaçu, no Paraná, por outro lado, o preço médio do litro da gasolina é R$ 6,14 edit

247 - Com preços abusivos da gasolina no Brasil, brasileiros têm ido à Argentina, na cidade de Porto Iguaçu, para abastecer, conta reportagem do G1. O combustível é encontrado pela metade na Argentina. Em um dos postos, a gasolina custa o equivalente a R$ 3,10. Na fronteira, em Foz de Iguaçu, no Paraná, por outro lado, o preço médio do litro da gasolina é R$ 6,14, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O motorista de aplicativo Miro Parnoff contou ao G1 que hoje vale a pena porque o combustível é praticamente metade do valor do nosso combustível no Brasil. Desde que abriu a ponte estou vindo para cá abastecer”.

Diante da política de preços da Petrobras, Preço de Paridade de Importação (PPI), a gasolina acumula alta de 73,4% em 2021, com onze aumentos de janeiro até outubro. Enquanto o governo Jair Bolsonaro diz que não vai congelar o preço dos combustíveis.

