Preço da gasolina bate recorde após novo aumento em abril

O preço médio nacional da gasolina aumentou 2,9% em abril na comparação com março

247 - O preço médio nacional da gasolina foi de R$ 7,498 na primeira quinzena de abril, o maior já registrado no País. O valor representou alta de 2,9% na comparação com março (R$ 7,288). As informações foram coletadas entre 1º e 13 de abril pela ValeCard, empresa que monitora, desde janeiro de 2019, preços em mais de 25 mil postos brasileiros.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, publicadas nesta segunda-feira (18), nos últimos 12 meses, a alta da gasolina foi de 30,7%. O combustível custava em média R$ 5,737 em abril.

O levantamento mostrou que apenas a Bahia (-2%) registrou queda no valor da gasolina na primeira quinzena de abril. Entre os estados que registraram as maiores altas estão Piauí (5%), Paraná (4%) e Pernambuco (3,9%).

Álcool

O litro do álcool combustível (etanol hidratado) subiu em média 4,61% na primeira quinzena de abril e chegou a R$ 5,076. A ValeCard aponta que abastecer com álcool é economicamente mais vantajoso somente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.

