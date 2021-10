Preço da gasolina faz paranaenses abastecerem em postos argentinos

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), Foz do Iguaçu registra um preço médio de R$ 6,14 pelo combustível, quase o dobro do valor registrado no lado argentino edit

Metrópoles - A fronteira entre Brasil e Argentina está movimentada. Em Porto Iguaçu, município fronteiriço com Foz do Iguaçu, no Paraná, os postos de combustíveis ofertam gasolina aditivada a R$ 3,10. O preço atrai turistas brasileiros.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), Foz do Iguaçu registra um preço médio de R$ 6,14 pelo combustível, quase o dobro do valor registrado no lado argentino.

Assim, filas de carros com placas do Brasil são registradas na cidade, que também enfrenta risco de desabastecimento, tamanha a procura. Em alguns locais, foram organizadas filas de acordo com a nacionalidade dos condutores a fim de garantir o abastecimento da população argentina. Os hermanos chegaram a usar galões para estocar gasolina em casa.

O “intercâmbio” é favorecido pelo fato de o real ser aceito em Porto Iguaçu, pelo fluxo intenso de brasileiros na cidade. A enxurrada de brasileiros em Porto Iguatu levou até donos de postos a deixaram as tarefas administrativas para atuar em frente às bombas.

