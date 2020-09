Preço do arroz dispara e pode ser parcelado em até seis vezes de R$ 8,80

Um perfil no Twitter compartilhou uma foto nesta segunda-feira (7) que mostra o pacote de arroz de 5kg sendo vendido por R$ 42,99 em um dos supermercados da rede Condor, do Paraná edit

Portal Forum - O aumento no preço de produtos de cesta básica tem chocado internautas nas redes sociais. Um perfil no Twitter compartilhou uma foto nesta segunda-feira (7) que mostra o pacote de arroz de 5kg sendo vendido por R$ 42,99 em um dos supermercados da rede Condor, do Paraná. Outro perfil divulgou uma imagem que mostra o mesmo alimento por R$ 46,99. A região não foi divulgada.

Os valores são ainda maiores em outros estabelecimentos. No Extra, por exemplo, um pacote de arroz da marca Prato Fino é vendido por R$ 53,25. O supermercado informa ainda que o pagamento pode ser realizado em até seis parcelas de R$ 8,80.

Na rede social, vários outros internautas alegam ter encontrado o produto por mais de R$ 20 em diferentes regiões do país. Até mesmo o ator Bruno Gagliasso se surpreendeu com o aumento nos preços e compartilhou uma foto com a legenda “24 reais 5kg de arroz”.

