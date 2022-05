Preço do diesel dispara nos postos e bate novo recorde

Preço médio do litro do combustível chegou a R$ 6,943, maior valor registrado pela ANP desde 2004 edit

247 - Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que o preço médio do litro de diesel nos postos nacionais chegou a R$ 6,943 na semana entre os dias 15 e 21 de maio. O valor registrado é o maior desde 2004, quando o levantamento semanal começou a ser realizado.

Ainda conforme a ANP, o valor é 1,3% acima do preço médio registrado na semana anterior, de R$ 6,487, que foi o valor registrado mais alto da série histórica até então.

O maior preço foi registrado no município de Cruzeiro do Sul, no Acre, de R$ 8,30 por litro do combustível, e o menor foi em Cornélio Procópio, no Paraná, onde o preço médio foi de R$ 5,49.

A gasolina, porém, suspendeu uma alta de cinco semanas consecutivas, passando de R$ 7,298 para R$ 7,275. A queda foi de 0,3%.

O maior e o menor preço do combustível foram verificados no estado de São Paulo. O mais caro foi no Guarujá, em São Paulo, a R$ 8,59; e o mais barato, de R$ 6,25, em Jaú. O Piauí é o único estado em que a gasolina está acima de R$ 8.

