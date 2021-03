Preço do diesel já é superior ao praticado antes da greve dos caminhoneiros de 2018, mas categoria prefere não mobilizar

O preço da gasolina nas bombas acumula alta de 17,7% no ano. Nas refinarias, após seis reajustes em 2021, o aumento já é de 54% edit

247 - Com o repasse dos últimos reajustes promovidos pela Petrobras em suas refinarias, o preço do diesel nos postos brasileiros já superou os patamares atingidos antes da greve dos caminhoneiros que paralisou o país em 2018. No entanto, a categoria segue sem alguma proposta de mobilização, tendo em vista que muitos caminhoneiros apoiam o governo de Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, Nesta segunda (8), a estatal anunciou novo aumento, de 5,5%, que deve frustrar as expectativas de queda geradas pela isenção de impostos federais na semana passada. A gasolina também subirá a partir desta terça (9), em 8,8%.

De acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o litro de diesel era vendido na semana passada, em média, a R$ 4,23. É o terceiro maior valor da série histórica da da pesquisa de preços da agência, iniciada em 2004.

