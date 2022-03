Preço do gás na Europa dispara e bate recorde

Preços subiram acima de US$ 2.200 por 1.000 metros cúbicos nesta quarta-feira pela primeira vez na história do mercado edit

RT - Os preços do gás natural europeu subiram acima de US$ 2.200 por 1.000 metros cúbicos na quarta-feira pela primeira vez na história do mercado. A escalada da crise entre a Rússia e a Ucrânia levantou temores de escassez de oferta.

Os futuros de abril no hub TTF na Holanda subiram de cerca de US$ 1.500 para US$ 2.226 por 1.000 metros cúbicos, ou US$ 213 por megawatt-hora em termos domésticos às 09:30, atingindo um recorde histórico, mostram dados da bolsa de Londres ICE .

O aumento nos preços segue as sanções impostas à Rússia por vários estados ocidentais em meio à operação militar de Moscou na Ucrânia.

Um grande aumento nos aplicativos está aumentando o preço a cada minuto, disse Kaushal Ramesh, analista sênior da Rystad Energy, à Vesti. Ele disse que também foi afetado por temores de interrupções no fornecimento devido a possíveis danos à infraestrutura na Ucrânia, através da qual a maior parte do gás russo é entregue à Europa, e a possibilidade de restrições de fornecimento de petróleo e gás russos.

