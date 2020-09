Preços de alimentos sobem no Brasil com real desvalorizado e aumento das exportações para a China

Parte do aumento é atribuído ao aumento das compras feitas pela China, que vem ampliando seus estoques estratégicos impulsionada pela desvalorização do real, que chega a quase 40% nos últimos 12 meses edit

247 - A atual conjuntura do agronegócio, influenciada pela alta do dólar, safra abundante e valorização dos preços dos produtos, elevou os preços para o consumidor no Brasil. Parte do aumento é atribuído ao aumento das compras feitas pela China, que vem ampliando seus estoques estratégicos ao longo dos últimos 12 meses. A desvalorização do real, que chega a quase 40% no período e atraiu compradores internacionais, é apontada como uma das razões para a alta nos preços internos.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a China investiu cerca de US$ 24 bilhões no agronegócio brasileiro entre janeiro e julho deste ano, volume de recursos quase 30% superior ao registrado no mesmo período de 2019.

Entre os principais produtos comprados pela China estão as carnes de aves, bovinos e suínos, além da soja, que representou 72% das compras feitas pelo país asiático. Nos primeiros sete meses do ano, as exportações brasileiras de soja rumo ao mercado chinês cresceram 32% ante o ano anterior, chegando 50,5 milhões de toneladas.

Essa movimentação fez com que o Brasil, maior produtor de soja mundial, importasse 400 mil toneladas do grão. O volume é quatro vezes maior que a apontada no mesmo período de 2019. A próxima safra de soja já está com 45% da produção previamente vendida para o país asiático. Em relação às carnes, a China respondeu por 49% das vendas externas de suínos pelo Brasil.

