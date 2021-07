Preços de carne e ovos vão bater de novo inflação em 2021

Dados da consultoria LCA apontaram que a maior alta neste ano continuará sendo no preço da carne de boi (17,6%). Em seguida vêm a de porco (15,1%) e a de frango (11,8%). Alternativa às carnes, o preço do ovo de galinha também deve subir (7,6%) edit

Especialistas projetam que a inflação para as carnes de porco e frango, e os ovos vão superar os 10% este ano. O aumento previsto para 2021 está bem acima da estimativa para a inflação oficial (IPCA), de 5,9%. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Dados da consultoria LCA apontaram que a maior alta neste ano continuará sendo no preço da carne de boi (17,6%). Em seguida vêm a de porco (15,1%) e a de frango (11,8%). Alternativa às carnes, o preço do ovo de galinha também deve subir (7,6%).

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) prevê um aumento nos preços do frango entre 10% e 15% no fim de julho e início de agosto.

De acordo com números da Embrapa, os custos de produção em geral aumentaram 52,30%, para o frango, e 47,53%, para os suínos, nos últimos 12 meses. Matérias-primas para a ração, o milho teve alta de preços de 68,8% em 2020. A soja ficou 79,4% mais cara no atacado. As projeções para 2021 são de aumento de 39,8%, para o milho, e de 7,2%, para a soja.

