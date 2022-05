Preços do petróleo despencam cerca de 6% com pressão de lockdown por Covid na China

Apoie o 247

(Reuters) – Os preços do petróleo caíram cerca de 6% nesta segunda-feira junto com as ações, com os contínuos lockdowns para combater o coronavírus na China, o maior importador de petróleo, alimentando preocupações sobre as perspectivas de demanda.

O petróleo Brent caiu 6,45 dólares, ou 5,7%, para fechar a 105,94 dólares o barril. O petróleo dos EUA recuou 6,68 dólares, ou 6,1%, para fechar a 103,09 dólares o barril.

Ambos os contratos ganharam cerca de 35% até agora este ano.

Os mercados financeiros globais ficaram assustados diante das preocupações com os aumentos das taxas de juros e as preocupações com a recessão, enquanto os lockdowns mais rígidos e mais amplos de Covid-19 na China levaram a um crescimento mais lento das exportações da segunda maior economia do mundo em abril.

“Os lockdowns de Covid na China estão impactando negativamente o mercado de petróleo, que está tendo vendas em conjunto com as ações”, disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associated em Houston.

As importações de petróleo da China nos primeiros quatro meses de 2022 caíram 4,8% em relação ao ano anterior, mas as importações de abril aumentaram quase 7%.

