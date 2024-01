Preços do petróleo sobem após EUA e Reino Unido atacarem houthis no Iêmen

Os contratos futuros do petróleo Brent registraram um aumento de 2,0%, atingindo US$ 79,00 por barril edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Os preços do petróleo tiveram uma alta significativa após os Estados Unidos e o Reino Unido realizarem ataques aéreos e marítimos contra alvos militares dos Houthis no Iêmen, em resposta aos ataques do grupo a navios no Mar Vermelho. A escalada no conflito da região teve impactos diretos nos mercados asiáticos, segundo informa a agência Reuters .

Os contratos futuros do petróleo Brent registraram um aumento de 2,0%, atingindo US$ 79,00 por barril, enquanto o petróleo bruto do Texas (WTI) subiu 2,1%, alcançando US$ 73,55. A notícia, entretanto, teve uma resposta inicial limitada nos mercados, uma vez que os investidores adotaram uma abordagem de espera para avaliar os desdobramentos da situação.

continua após o anúncio

A intensificação do conflito manteve os investidores cautelosos, refletindo-se no desempenho das ações asiáticas, que apresentaram um leve aumento de 0,1%. O índice mais amplo da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, avançou timidamente, mas permanece encaminhado para uma queda semanal de 0,7%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: