Preços mundiais de alimentos aumentam em novembro e têm maior alta de quase 6 anos

ROMA (Reuters) - Os preços mundiais dos alimentos subiram pelo sexto mês consecutivo em novembro, atingindo uma alta de quase seis anos, com o índice registrando seu maior aumento mensal desde julho de 2012, disse a agência de alimentos das Nações Unidas na quinta-feira.

O índice de preços dos alimentos da Organização para a Alimentação e Agricultura, que mede as variações mensais de uma cesta de cereais, sementes oleaginosas, laticínios, carne e açúcar, teve média de 105,0 pontos no mês passado, contra uma leve revisão de 101,0 em outubro.

O valor de outubro era anteriormente dado como 100,9.

A FAO, sediada em Roma, também disse em um comunicado que as colheitas mundiais de cereais continuam em curso para atingir um recorde anual em 2020, embora tenha reduzido sua previsão pelo terceiro mês consecutivo.

Os preços do óleo vegetal lideraram a alta no índice geral, subindo 14,5% no comparativo mensal, graças em grande parte à alta nos preços do óleo de palma atrelada a uma queda acentuada nos estoques globais.

O índice de preços dos cereais registrou um aumento mais modesto de 2,5% em novembro em relação ao mês anterior, cerca de 19,9% acima do valor do ano anterior. Os preços de exportação do trigo aumentaram devido às “perspectivas de colheita reduzidas” na Argentina, enquanto os preços do milho aumentaram parcialmente devido às previsões de safra mais baixas nos Estados Unidos e na Ucrânia. Os preços do arroz mantiveram-se estáveis.

Os preços médios do açúcar aumentaram 3,3% em relação a outubro em meio a temores de uma queda futura na produção global, já que o mau tempo afetou as perspectivas de safra na União Europeia, Rússia e Tailândia. [SOF / L]

O índice de lácteos subiu 0,9% no mês, para uma alta de quase 18 meses, impulsionado em parte pelos preços mais firmes da manteiga e do queijo.

O índice de carnes também subiu 0,9%, encerrando uma série de nove quedas mensais consecutivas, mas caiu 13,7% no ano.

A FAO revisou para baixo sua previsão para a safra de cereais de 2020 pelo terceiro mês consecutivo, cortando-a para 2,742 bilhões de toneladas, ante os 2,75 bilhões anteriores. No entanto, isso ainda representa um recorde e está 1,3% acima do nível do ano passado.

“Olhando mais adiante, o plantio da safra de trigo de inverno de 2021 no hemisfério norte está em andamento, e as semeaduras em vários dos principais países produtores devem aumentar impulsionadas por preços remuneradores, embora o recente clima seco possa conter as expansões de plantio e prejudicar os rendimentos”, disse a FAO .

A previsão para a utilização mundial de cereais em 2020/21 foi colocada em 2,744 bilhões de toneladas, pouco mudou em relação à estimativa anterior e aumentou 1,9% em relação ao nível de 2019/20.

A previsão para os estoques mundiais de cereais no final das temporadas em 2021 era de 866,4 milhões de toneladas, uma queda de 9,6 milhões de toneladas em relação à estimativa anterior publicada no mês passado.

“Nesse nível, a proporção global de estoque para consumo de cereais cairia de 31,8% em 2019/20 para 30,7% em 2020/21, uma baixa de cinco anos, mas ainda um nível relativamente confortável”, disse a FAO.

