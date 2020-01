Presidente da Casa da Moeda nomeia advogado de empresa da família

O presidente da Casa da Moeda, Eduardo Zimmer Sampaio, nomeou Jimmy Bariani Koch, advogado da empresa de sua família e seu amigo, como assessor para processo de negociações coletivas de trabalho. Sampaio nomeou o advogado no dia 31 de outubro de 2019, sendo vinculado à Diretoria de Compliance edit

Koch atua há pelos menos cinco anos defendendo a Sampaio Distribuidora de Aço, empresa da família do presidente da Casa da Moeda. Ele foi sócio e diretor da distribuidora por 16 anos, até 2016.

Sampaio nomeou o advogado no dia 31 de outubro de 2019, sendo vinculado à Diretoria de Compliance como celetista e com salário de R$ 16,5 mil por mês. Em dezembro, sua remuneração foi de R$ 19,3 mil, incluindo parcela do 13º terceiro.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o comando da estatal afirmou que a experiência de Koch e a inexistência de conflito de interesses levaram à contratação dele, “lembrando que se trata de cargo de livre nomeação e de confiança do presidente da empresa”.

O diretor de Compliance, Marcelo Corletto, também se manifestou. “Considerando que, desde o início, o assessor informou que não abriria mão da advocacia particular, pois não poderia abandonar seus clientes, a Casa da Moeda fez questionamento ao Comitê de Ética sobre a existência de algum impedimento”, afirmou.