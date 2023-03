Presidente da Fiesp descreve Selic de 13,75% como 'pornográfica'

"Se não baixarmos as taxas de juros, de nada vai adiantar fazermos políticas industriais", declara Josué Gomes edit

247 - O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, criticou a atual taxa de juros no Brasil, afirmando que isso impacta na "reindustrialização" do país.

De acordo com reportagem do Uol, Gomes argumentou que a dívida líquida brasileira, sem reservas internacionais, corresponde a cerca de 45% do PIB, valor abaixo de um cenário considerado crítico em sua avaliação.

"Esta não é uma boa explicação das pornográficas taxas de juros que praticamos no Brasil, e, se não abaixarmos as taxas de juros, de nada vai adiantar fazermos políticas industriais", declarou Gomes em um evento sobre desenvolvimento sustentável promovido pelo BNDES.

Além da taxa de juros, Josué cobrou uma reforma tributária para criar "isonomia" entre os setores.

