Presidente do Banco Central diz que retomada da economia será mais inclusiva

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta terça-feira que a retomada da economia no pós-coronavírus passará por crescimento mais inclusivo, destacando que há vários países discutindo programas de renda básica.

Ao participar de live promovida pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), ele também citou governança e sustentabilidade como pontos importantes nos processos de ganho de tração na atividade, além de inovação tecnológica.

Por fim, Campos Neto disse que haverá um redesenho do comércio mundial, após o mundo ter se deparado com fragilidade após constatar que existiam suprimentos muito importantes com produção concentrada em um ou outro país.

