Presidente do Banco Central explica no Senado patamar da taxa de juros; acompanhe ao vivo

Brasil tem a maior taxa de juros real do planeta, o que prejudica a retomada de seu crescimento econômico edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dá explicações nesta terça-feira (25) à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre o patamar da taxa de juros do Brasil, atualmente em 13,75% ao ano.

O país tem a maior taxa de juros real do planeta, o que prejudica diretamente a retomada do crescimento econômico.

O governo federal, assim como o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e representantes da indústria e do mercado financeiro, tem feito pressão por uma redução na taxa Selic.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.