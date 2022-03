Presidente do Bradesco assume o comando da Febraban

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Jr., vai assumir o comando do conselho diretor da Febraban, hoje ocupado por Pedro Moreira Salles, copresidente do conselho do Itaú Unibanco, informam Talita Moreira e Álvaro Campos, em reportagem publicada no Valor Econômico.

"A Febraban confirmou a mudança e afirmou que faz parte do processo natural de alternância no comando da mais alta esfera de decisão da entidade, responsável por sua condução estratégica", aponta ainda os jornalistas.

“O setor bancário vive um momento raro e importante, no qual desafios e oportunidades seguem na mesma trilha. O desenvolvimento tecnológico abre inúmeras possibilidades e nos impõe mais responsabilidades com o aumento da concorrência. A sociedade exige maior atenção à diversidade e à sustentabilidade e nos oferece novos e promissores horizontes. Agradeço ao Pedro por abrir esse caminho e facilitar nosso trabalho na Febraban”, disse Lazari em nota.

