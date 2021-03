Presidente do Citibank Brasil revela medo diante da incompetência de Jair Bolsonaro na vacinação

“Estou muito preocupado com minha família, com nossos funcionários”, diz Marcelo Marangon edit

247 – O presidente do Citibank no Brasil, Marcelo Marangon, concedeu entrevista à agência Bloomberg e revelou seu medo diante da incapacidade do governo de Jair Bolsonaro de promover a vacinação em massa da população brasileira. “O medo é que, se algo acontecer, você não possa ser atendido”, disse ele. “É realmente assustador, certo? É uma situação triste e dramática.”

“Estou muito preocupado com minha família, com nossos funcionários”, disse Marangon, instando o governo a acelerar o programa de vacinação. O banco manteve 98% de seus 1.800 funcionários no Brasil trabalhando em casa desde o início da pandemia. “Ao vir ao escritório todos os dias, me acostumei com a ideia de que é um risco que corremos e que podemos ser infectados”, disse Marangon. “Eu tinha um plano de ação.” Mas agora ele disse que ficou mais preocupado depois que mais pessoas próximas a ele, incluindo funcionários de bancos, foram infectadas e foram forçadas a suportar longas esperas por uma vaga em hospitais ou unidades de terapia intensiva.

