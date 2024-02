Presidente do Conselho Nacional do Sesi elogia gestão de Tarciana Medeiros no Banco do Brasil

Apoie o 247

247 - Presidente do Conselho Nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria), Vagner Freitas elogiou a condução do Banco do Brasil por Tarciana Medeiros. Ele vê a entidade 'comprometida em ajudar o Brasil e os brasileiros', cita "decisões técnicas e colaborativas" e elogiou o desempenho do BB.

"O Banco do Brasil, sob a liderança de Tarciana Medeiros, sua primeira presidente mulher em mais de dois séculos, está comprometido em ajudar o Brasil e os brasileiros a prosperarem. Com decisões técnicas e colaborativas, o banco busca fortalecer as relações entre setores público e privado, enquanto promove a proteção da natureza e a inclusão social, especialmente para a população de baixa renda. Apesar dos desafios econômicos nacionais e internacionais, o Banco do Brasil registrou lucros significativos nos últimos anos. A manutenção do "payout" em 45% reflete o compromisso com a estabilidade e a responsabilidade financeira. Com um foco claro no atendimento completo, humano e digital, o Banco do Brasil está comprometido em servir seus clientes quando e onde eles precisarem. Parabéns pela gestão!", publicou no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (15).

O Banco do Brasil, sob a liderança de Tarciana Medeiros, sua primeira presidente mulher em mais de dois séculos, está comprometido em ajudar o Brasil e os brasileiros a prosperarem. — Vagner Freitas (@vagnerfreitaspt) February 15, 2024

