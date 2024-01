Presidente do Itaú critica política fiscal do governo Lula em Davos

Apoie o 247

247 – O presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, alerta que os gastos do Brasil estão aumentando em um ritmo talvez mais acelerado do que o ideal. Durante uma entrevista ao Estadão/Broadcast em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, Maluhy ressalta a necessidade de o país atrair investimentos, buscar um crescimento mais vigoroso e evitar o risco da sobretributação na busca por um melhor equilíbrio fiscal.

O presidente do Itaú compara a estratégia adotada pelo México, que se beneficia do "nearshoring" (realocação da produção em países próximos ao mercado de interesse), e destaca a oportunidade que o Brasil tem diante de si. Ele enfatiza a importância de o país se posicionar como uma fortaleza global, destacando seu compromisso ambiental, matriz energética limpa, capital humano e localização geográfica favorável.

Maluhy aponta o desafio fiscal como a principal preocupação dos investidores em Davos. Ele destaca que os gastos continuam crescendo em um ritmo acelerado, e as projeções indicam que a relação dívida/PIB do Brasil seguirá aumentando três pontos percentuais por ano. O presidente do Itaú ressalta a importância da disciplina orçamentária para evitar impactos negativos no câmbio e nos juros do país.

Além disso, Maluhy expressa sua expectativa de que o governo faça uma "boa escolha" na indicação do futuro presidente do Banco Central, cujo mandato de Roberto Campos Neto termina no final do ano. Ele também destaca temas como a reforma tributária, a supervisão bancária, e a importância de atrair investimento privado para impulsionar o crescimento econômico.

