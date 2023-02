Presidente do Itaú diz que rombo contábil da Americanas "foi uma fraude"

Afirmação do presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, foi feita durante uma apresentação sobre os resultados do banco no quarto trimestre, realizada nesta quarta-feira edit

Reuters - O rombo contábil que levou a Americanas à recuperação judicial foi resultado de um fraude, disse nesta quarta-feira o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho.

"Foi uma fraude", afirmou o executivo durante apresentação a jornalistas sobre os resultados do quarto trimestre, quando perguntado sobre o caso, embora tenha evitado citar nominalmente a empresa, dentro das práticas do setor bancário de não mencionar nomes de clientes específicos.

O Itaú anunciou na noite de terça-feira lucro do quarto trimestre de 2022 abaixo das expectativas de analistas, afetado por uma provisão extra de 1,3 bilhão de reais para perdas esperadas com inadimplência, citando "evento subsequente".

Segundo Maluhy Filho, as provisões previstas pelo Itaú para 2023 já contemplam uma piora conjuntural do crédito no atacado brasileiro.

No entanto, ele disse que com base nas ferramentas de controle do banco, não espera que haja novos casos parecidos com o da Americanas, que revelou em janeiro um buraco contábil de 20 bilhões de reais, semanas antes de pedir recuperação judicial, com dívidas de mais de 40 bilhões de reais.

