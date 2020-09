Pressionado, Araújo diz que acordo comercial Mercosul-União Europeia 'também é de proteção ambiental'

Com o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul ameaçado pelo aumento das queimadas e do desmatamento, o chanceler Ernesto Araújo disse que o tratado "também é um acordo de proteção ambiental” que vai "além dos clichês e das falsas premissas" edit

247 - Sob ameaça da não ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia devido ao aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia e no Pantanal, o chanceler Ernesto Araújo afirmou que o tratado de livre comércio “também é um acordo de proteção ambiental”.

“Também é um acordo de proteção ambiental, porque reitera cláusulas ambientais de outros acordos, como o Acordo de Paris”, disse Araújo nesta quinta-feira (24) durante uma audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.

“Os parlamentos europeus terão oportunidade de analisar o que é o acordo para além dos clichês e das falsas premissas. Ficará claro que é um acordo bom para o meio ambiente”, completou Araújo de acordo com reportagem do jornal O Globo.